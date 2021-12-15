Türkgözü Sınır Kapısı'nda inşaat çalışmaları devam ediyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı'nda, yürütülen inşaat çalışmaları nedeniyle yarına kadar aksaklık yaşanabileceğini bildirdi.

ATSO Başkanı Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki inşaat çalışmaları kapsamında idari binanın taşınma sürecinin başladığını söyledi.

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Demirci, "Dolayısıyla bu çalışmalar kapsamında idari binanın prefabrik binaya taşınma süreci başladı. Yarına kadar sürecek bu çalışmadan dolayı kısa süreliğine aksamalar oluşabilir. Bu nedenle giriş ve çıkış yapacak olan tır sürücülerinin duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu süreçte tırların, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih etmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

AA / Günay Nuh - Ekonomi Haberleri

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