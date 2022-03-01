Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak - Haberler

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Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak.

Turkcell Türkiye Kros Ligi'nde ilk kademe yarışmaları yarın Malatya'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, krosta sezonun en önemli yarışmalarından olan organizasyonda 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde takımlar Ankara'da final etabı için puan avantajı elde etmeye çalışacak.

Yarışmalarda 64 kulüpten 400'e yakın atlet ter dökecek. Organizasyonun final kademesi 15 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Malatya, Türkiye, Ankara, Spor, Haberler

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