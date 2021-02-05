Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası
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Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası

05.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:59
Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası

Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başladı.

Turkcell Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliği yaptığı ve geçen yıl yaşamını yitiren Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Selahattin Yıldız'ın anısına düzenlenen organizasyona, bin 200'ün üzerinde atlet katılıyor.

Uluslararası turnuva olarak kabul edilen şampiyona, eleme müsabakalarıyla start aldı. Akşam bölümünde ise finaller yapılacak.

Organizasyonda atletler, 12 dalda yarışacak. Sporcular, 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, bin 500 metre, 3 bin metre, 60 metre engelli, gülle atma, uzun atlama, 3 adım atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama dallarında madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona 7 Şubat Pazar günü son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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