Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor
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Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor
Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN - Haberler | Spor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda üçüncü, Fomget Gençlik ve Spor'u 3-0 mağlup eden ALG Spor oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde devam eden Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu'nda üçüncü, Fomget Gençlik ve Spor'u 3-0 mağlup eden ALG Spor oldu.

Manavgat'ta bulunan Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunun ardından, ALG Sporlu oyuncular yarı final maçında hakemlerin taraflı yönetimini protesto etmek için bulundukları yerde durarak 1 dakikalık eylem gerçekleştirdi. Bu sırada rakip Fomget oyuncuları da kendi aralarında top çevirdi.Maçın ilk yarısında rakip kaleye yüklenen ALG Spor, Yana Derkach'ın ayağından kazandığı golle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 önde kapatan ALG Spor ikinci yarının başlamasıyla rakip kaleye ataklarını yoğunlaştırdı. ALG Spor, Ebru Topçu ve Ece Tekmen'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazanarak lig üçüncüsü oldu.


Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nin üçüncüsü ALG Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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