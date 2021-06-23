Turcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu
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Turcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncuların birbirine aşık bir çift olarak yer aldığı filmde, "Hayatın her alanında farklı bir çözümle yer alan Turkcell'in dijital markalar ekosistemine dönüştüğü" mesajının verildiği kaydedildi.

Reklam filmiyle ilgili şirketten yapıolan yazılı açıklamada, "Turkcell'in ekosistemindeki tüm markalarıyla yaşamın her noktasında müşterileri ile birlikte olduğu mesajının verildiği reklam filminde, günlük hayatın içinde her an Turkcell'in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanılabileceği etkili bir hikaye eşliğinde anlatılıyor. Kampanya söylemini 'Dünyalar Senin Olsun' olarak belirleyen Turkcell'in reklam müziğini ise Fatma Turgut seslendirdi" bilgilerine de yer verildi.

'YENİ MARKA EKOSİSTEMİMİZİ MELİS SEZEN VE BARIŞ ARDUÇ'LA TÜM TÜRKİYE'YE ANLATACAĞIZ'

Melis Sezen ve Barış Arduç'la birlikte çalıştıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Yeni marka ekosistemimizi tüm Türkiye'ye anlatmak için de yeni bir reklam serisi başlatıyoruz. Bu serimizin ana kahramanları ise gerçek yaşamlarındaki duruşları ve içtenlikleriyle hepimizi etkileyen Melis Sezen ve Barış Arduç olacak. Filmlerimiz için kullanacağımız müziği ise yine herkesin beğenerek takip ettiği ünlü müzisyen Fatma Turgut seslendirdi. Turkcell'in yeni döneminde bu yeni yol arkadaşlığımızın bize ve yola birlikte çıktığımız sanatçılar için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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