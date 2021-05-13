Turkcell GranFondo İstanbul için geri sayım başladı
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Turkcell GranFondo İstanbul için geri sayım başladı

Turkcell GranFondo İstanbul için geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Turkcell GranFondo Serisi İstanbul'da başlıyor.

Turkcell GranFondo Serisi İstanbul'da başlıyor. Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışı, 30 Mayıs Pazar günü Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletsever pedal çevirecek.

TURKSPORU'nun destekçisi Turkcell, Türk bisikletinde yeni bir heyecanı başlatıyor. 2021 Turkcell GranFondo yol bisiklet yarışı Serisi, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki yarışla start verecek. Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle Beykoz'un şehir, doğa, deniz dolu atmosferinde gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İstanbul'da 15 ülkeden bin bisikletsever pedal çevirecek.

GranFondo ilk kez İstanbul'da

40 ve 80 km'lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul'da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olacağı belirtildi. Yerli ve yabancı sporcuları ağırlayacak olan yarışın startı Beykoz Belediyesi'nin önündeki Expo Alanı'ndan verilecek. Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçecek bisikletçiler, finişi yine Expo Alanı'nda yapacak. Etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken Turkcell GranFondo İstanbul'da her kategoride kadın ve erkek birinciler belli olacak.

İsmail Özbayraktar: "Bisikletseverleri bir araya getireceğiz"

Serinin ilk yarışı için çok heyecanlı olduklarını dile getiren Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Pandemiyle mücadeleye devam ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu süreci aşmamız için gerekli olan kısıtlamalar hareket etmemize engel olmamalı diye düşünüyoruz. Biliyoruz ki sporun motive edici ve birleştirici gücüne çok ihtiyacımız var. Bu nedenle herkesi spor yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Turkcell GranFondo İstanbul da bunlardan biri. Tabii ki hem hareket edeceğiz hem spor yapacağız hem de bunları sosyal mesafemize dikkat ederek gerçekleştireceğiz. Bu sebeple bin kişilik sınırlı katılımla bu heyecanı yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde de farklı şehirlerde bisikleti sporseverlerle buluşturup hareketi teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa'da düzenlenen GranFondo Bursa yarışında olduğu gibi İstanbul'da da 'Hareket Et' vurgusu yapılacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış olarak düzenlenecek mücadelenin sembolik startında sporcular maskeleriyle yer alacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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