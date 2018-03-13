Turkcell'den Manisa'ya Fiber Yatırım

Turkcell, Manisa'da bugüne kadar yaptığı 95 milyon liralık yatırımla fiber ağını 687 kilometreye ulaştırdı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar fiber altyapıya 5,8 milyar lira yatırım yapan şirket, Türkiye'de toplam 40 bin kilometreyi bulan fiber ağını 3 milyon 50 bin ev ve iş yerinin kapısına kadar götürdü.

Turkcell'in Manisa'da bugüne kadar yaptığı 95 milyon liralık yatırımla fiber ağını 687 kilometreye ulaştırdığı bildirilen açıklamada, görüşlerine yer verilen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin hak ettiği gerçek fiberi insanlarımızla buluşturmak için Türkiye çapında başlattığımız seferberliği tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 5,8 milyar liralık yatırımın tek amacı ülke insanımızın hızlı ve kesintisiz biçimde bilgiye ulaşabilmesini sağlayarak Türkiye'nin dijitalleşmesinin önünü açmak. Bunu sağlamanın yolu da hanelerin kapısına kadar gerçek fiber interneti götürmekten geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelindeki 3 milyon 50 bin hanenin kapısına gerçek fiberi getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'yi kapsayan fiber ağımızın uzunluğu ise yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı."

Türkiye'nin yüzde 41'ine fiber hizmeti götürdüklerini kaydeden Erkan, "Eve kadar fiber olarak adlandırılan gerçek fiberde liderliğimiz sürdürüyoruz. Kaliteli ve kesintisiz altyapı hizmetimizin yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle farklılaşan gerçek fiber interneti ülkemizdeki tüm hanelere taşımayı hedefliyoruz. Manisa'da 95 milyon liralık yatırım yapan Turkcell'in fiber ağı 687 kilometre oldu. Fiber internet, Manisa'da 32 bin haneye girdi. Henüz fiber internetle tanışmamış Manisalıları fiber internetin kolaylık ve avantajlarıyla tanışmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.