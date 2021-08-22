Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Barcelona forması giyen Türk asıllı Yusuf Demir, Atletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak bir ilki gerçekleştirdi. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, karşılaşmanın 62. dakikasında Martin Braithwaite'in yerine oyuna dahil oldu.

MESSİ'DEN SONRA

18 yıl 80 günlük Yusuf Demir böylece Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu. Lionel Messi, 2004 yılında 17 yaşındayken ilk lig maçına çıkmıştı.

Türk yıldız kralın tahtına oturdu! Yusuf Demir, Messi'den sonra Barcelona'da maça çıkan en genç oyuncu oldu

VELİAHTI YUSUF

Barcelonalı taraftarlar önce altyapıda kalitesini gösteren Yusuf'un, yavaş yavaş Messi'nin yerini alacağına inanıyor. Yusuf, oyun tarzıyla da Messi'ye oldukça benziyor.

Türk yıldız kralın tahtına oturdu! Yusuf Demir, Messi'den sonra Barcelona'da maça çıkan en genç oyuncu oldu

TERCİHİ AVUSTURYA'DAN YANA

Milli Takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir'in, halen Türkiye'yi seçme ihtimali var. Ancak oyuncu bu konuda biraz gönülsüz. Avusturya için savaşacak gibi gözüküyor.

Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan İrem Derici Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Arda Turan Mert Günok Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Genç Türk, Barcelona tarihine geçti! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.08.2021 16:00:54. #1.13#

title