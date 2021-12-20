'Türk Vergi Hukukunda Sermaye Azaltımı' kitabı çıktı

Mazars Denge Vergi Hizmetleri Lideri Dr. Mustafa Tan'ın kaleme aldığı ' Türk Vergi Hukukunda Sermaye Azaltımı' kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanarak raflardaki yerini aldı. Sermaye azaltımının nedenlerini ve türlerini, azaltım prosedürlerini, sermaye azaltımında vergilendirmeyi, sorunları, içtihatları ve görüşleri, örnek uygulamaları konu alan kitap, vergi, hukuk, finans alanında çalışan yöneticileri sermaye azaltımıyla ilgili bilgilendiriyor.

Dr. Mustafa Tan'ın kaleme aldığı kitapta sermaye kavramı ve sermaye unsurları açıklanırken sermaye azaltımının nedenleri, vergi yasalarındaki yeri ve sermayeyi oluşturan unsurlara değiniliyor. Kitapta pay sahiplerine nakit fon çıkışı yapılıp yapılmamasına göre vergilendirmede değişiklik olup olmadığı, bu konuda mali idare ve yargı organlarının görüşü ve literatürdeki farklı görüşler de aktarılıyor.

Aynı zamanda kısmi bölünme, ortaklıktan çıkarılma, sermaye kaybının giderilmesi, anonim ortaklıkların kendi paylarını iktisabı, nakit sermaye indirimi gibi durumlarda sermaye azaltımının vergisel sonuçlarına yer verilmiştir. Sermaye azaltımının TTK'ya göre uygulamasıyla seçilmiş ülke uygulamaları ve Türk vergi sisteminde uygulamada karşılaşılan sorunlar, Anayasal vergilendirme prensipleri ile hukuk devleti ilkesi çerçevesinde kitapta inceleniyor. Dr. Mustafa Tan, kitapta bu konulara ek olarak önerilere ve nakit çıkışı gerektiren sermaye azaltımına dair örnek uygulamalara da yer veriyor.

DR. MUSTAFA TAN HAKKINDA

I·stanbul U¨niversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Mustafa Tan, 2000-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü, Gelirler Başkontrolörü ve Vergi Başmüfettişi görevlerini üstlenmiştir. Marmara Üniversitesi'nde Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamıştır. 2012 yılı itibarıyla Mazars Denge'de Vergi Hizmetleri Ortağı olarak atanmıştır. Maliye Bakanlıgˆı Eski Vergi Bas¸mu¨fettis¸i olarak yerli ve yabancı sermayeli bu¨yu¨k o¨lc¸ekli firmalarda vergi incelemeleri yapmıs¸tır. Mesleki konularda du¨zenlenen c¸es¸itli konferans, panel ve egˆitimlere konus¸macı ve egˆitimci olarak katılmıs¸tır. Gazete ve dergilerde c¸ok sayıda yazı ve makaleleri yayımlanmıs¸tır. Vergi Konseyi komisyonlarında çalışmalar yapmıştır.