Gaziantep'te sanat atölyesinde bir araya gelerek el emeği göz nuru eserler üreten Türk ve Suriyeli kadınlar, sergi açtı.

Kırkayak Kültür bünyesinde kurulan Mutfak/Matbakh Kadın Atölyesi, "Sanatta Kadın Birlikteliği" projesi kapsamında yaklaşık bir aydır çalışma yapan Türk ve Suriyeli kadınlar, hazırladıkları resim, heykel ve takıları Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi'nde sergiledi.

Eğitmenlerden Suriyeli ressam Falak Al Ghazzi, serginin açılışında yaptığı konuşmada, emeklerinin meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Al Ghazzi, Türk ve Suriyeli kadınların sanat sayesinde kaynaştığını aktararak, "Bu çalışmanın içinde olmak beni çok mutlu etti. Birbirimizi yakından tanıma imkanı bulduk. Kadınlar, birbirini daha iyi anlamaya başladı. Umarım bu tür çalışmalar artarak devam eder." dedi.

Eğitmenlerden Bengü Karaduman da Türk ve Suriyeli kadınların eğitim boyunca birbirlerini daha iyi tanıdıklarını vurgulayarak, "Daha önceleri ön yargı vardı. Ülkemizde Suriyeliler var ama biz onları tanımıyorduk. Bu kadar yakın olmamıştık. Birbirimize şans verme imkanı oldu." diye konuştu.

Sergi, 16 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA