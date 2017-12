Türk ve Arap İş Adamlarından Ticari Anlaşmalar

Torbalı Ticaret Odasında (TTO) Arap ve Türk iş adamları arasında "Arap İşbirliği Oturumu" düzenlendi. 35 ülkeden 100 iş adamının katıldığı oturumda Torbalı'nın yatırım için cazibe merkezi olduğu anlatıldı. İş adamlarının ikili görüşmelerde ticari iş birliklerine imza attı.



Türk Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) ile Torbalı Ticaret Odası ortaklığında yapılan Arap İşbirliği Oturumu önceki gün Torbalı Ticaret Odasında gerçekleşti. 35 ülkeden yaklaşık 100 iş adamının katıldığı organizasyonda Arap yatırımcılara bölge tanıtılarak yatırım için uygunluğu anlatıldı. Oturum sonrası, gıda, tarım, gayrimenkul, imalat ve madencilik sektörlerinden 100'e yakın Arap iş insanı, ilçede yatırımı bulunan firma temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulundu. Oturumun açılışında konuşan TASCA Başkanı Muhammed Adil, Ege Bölgesinin ortak yatırımlarla ilgili potansiyel merkez olarak belirlendiğini söyledi. Torbalı'nın her geçen gün yatırım için daha da cazip hale geldiğini belirten Adil, "Torbalı, ulaşım imkanları ve her geçen gün büyüyen iş hacmi ile cazip bir hal aldı. Buluşma sayesinde yatırımcılara bölgeyi tanıtarak ilişkilerimizi geliştirdiğimiz için mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Olgun, yatırıma davet etti



İlçenin sahip olduğu potansiyel ile ilgili sunum yaparak Arap iş adamlarını Torbalı'ya yatırım yapmak için davet eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "İlçemiz her geçen gün sanayi ve ticarette daha da söz sahibi olmaktadır. Zaten bugüne kadar ilçemizde yapılan yatırımların doğruluğu rakamlarla da tescillenmiştir. Sloganımızda dediğimiz gibi Torbalı artık her anlamda cazip bir kenttir. Hem ulaşım imkanları hem de ilçede birçok önemli şirketin bulunması yatırımların uygunluğu konusunda belirleyici bir etken. Heyet içerisinde bölgeye yatırım yapacak olanların olduğunu bilmek bizim için mutluluk verici. İlçemizde de birçok iş adamı sizlerle işbirliği yapmayı bekliyor. Umarım hep birlikte çok güzel işler başarırız" dedi.



Görmez, açık çek verdi



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez konuşmasında Torbalı'nın ekonomik ve stratejik önemini belirterek, İslam dünyası temsilcilerine yatırım çağrısında bulundu. Torbalı'nın 800 civarı büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşu ile yılda 1 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Görmez, "Bugün Torbalı önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Sizlere açık çek veriyorum, Torbalı'ya yatırım yapmak isteyenlere kapımız açık. Elimizden gelen her türlü kolaylığı sağlayacağız. Sizlerle ortak projelere imza atmaya hazırız" diye konuştu. - İZMİR