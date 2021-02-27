Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım
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Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım

27.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:21
Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 27. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekipte hedef, üst üste 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürmek. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Ligde oynadığı son 7 maçın tamamını kazanan ve lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Erzurumspor'u da yenerek üst üste 8. galibiyetini almayı hedefliyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Erzurumspor'un hedefi de İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak.

Süper Lig'in geride kalan 26 haftalık bölümünde 25 maç oynayan Galatasaray, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise ligde çıktığı 25 maçın 6'sını kazanırken, 7'sinde berabere kaldı, 12'sini de kaybetti. Mavi-beyazlı ekip, 26. haftayı 25 puanla 17. sırada bitirdi.

GALATASARY'DA 3 EKSİK VAR

Galatasaray'da Saracchi, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan Erzurumspor'a karşı sahadaki yer alamayacak.

Erzurumspor'da kaleci Szumski ile Petrus Boumal, kart cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

Saat 19.00'da başlayan ve Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Gedson, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

ERZURUMSPOR: Göktuğ, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Rashani, Ricardo Gomes

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 18: Hızlı gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan hareketlenen Butko içeriye çevirdi Gomes bekletmeden vurdu top Muslera'da kaldı.

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