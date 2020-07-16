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Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç: "Hedefimiz gruptan çıkmak"

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda zor bir gruba düştüklerini belirterek, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç:
16.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:29

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda zor bir gruba düştüklerini belirterek, hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) kura çekimini değerlendirdi. Zor bir gruba düştüklerini belirten Kıraç, grupta iddialı olduklarını dile getirdi. Kıraç, kura çekiminin tüm Türk takımları için hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sezon geçmiş sezonlardan daha farklı olacak. Pandeminin izlerinin hissedildiği bir turnuva olacak. Tüm takımlar için minimum hasarla turnuvanın atlatılmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

BCL'de C Grubu'nda Darüşşafaka ile aynı grupta yer aldıklarını hatırlatan Kıraç, "İki Türk takımı olarak gruptan çıkmak için mücadele edeceğiz. Darüşşafaka ile geçtiğimiz sezonlarda çekişmeli maçlar oynamıştık. Aynı heyecanın ve maç ritminin sürmesini umut ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Başarımızı ve iddiamızı sürdürmek istiyoruz"

Zor bir kura çektiklerini ancak grupta üst sıralara oynayacak kalitede olduklarını vurgulayan Başkan Kıraç şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz sezon BCL'nin en zor grubuna düşmüştük o gruptan lider çıkarak önemli bir başarıya imza attık. Bu yıl da zorlu gruplardan birinde mücadele edeceğiz. EuroCup'tan gelen birçok takım bu yıl BCL'de oynayacak. BCL Avrupa'nın en önemli turnuvalarından biri haline geldi. Yeni transferlerimizin katılmasıyla, BCL'de kalitemizi göstereceğiz. Burada geçtiğimiz sezonda yakaladığımız başarımızı ve iddiamızı sürdürmek istiyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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