Türk Telekom - Gaziantep Basketbol: 83-67

SALON: AnkaraHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Serhat BükerTÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 5, Campell 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Serhat Çetin 6, Kaya Peker 11, Redding 3, Polat Kaya, Nusret YıldırımGAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Hacıyeva 9, Vasiliauskas...

Türk Telekom - Gaziantep Basketbol: 83-67

SALON: Ankara

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Serhat Büker

TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 5, Campell 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Serhat Çetin 6, Kaya Peker 11, Redding 3, Polat Kaya, Nusret Yıldırım

GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Hacıyeva 9, Vasiliauskas 11, Jekiri 7, Tomas 3, McKissic 19, Murat Göktaş 4, Kadir Bayram, James 12, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2

1'İNCİ PERİYOT: 17-22

İLK YARI: 38-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-54

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Türk Telekom, sahasında Gaziantep Basketbol'u 83-67 yendi.

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