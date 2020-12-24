Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligin'de liderliğini sürdürdü
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Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligin'de liderliğini sürdürdü

24.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:12
Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligin'de liderliğini sürdürdü

Türk Telekom, Fransız ekibi Limoges'i 75-70 yenerek FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubundaki liderliğini sürdürdü.

Türk Telekom, Fransız ekibi Limoges'i 75-70 yenerek FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubundaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Liginde başarıyla temsil eden Türk Telekom, G Grubundaki 4. maçında Fransız temsilcisi Limoges'e konuk oldu. Maça, Nick Johnson, Muhammed Baygül, Sam Dekker, Kylie Wiltjer, Michael Eric beşiyle çıkan Türk Telekom, ilk dakikalarda Kylie Wiltjer'in elinden bulduğu sayılarla avantaj sağladı. Sam Dekker'ın skor katkısıyla üstünlük kuran Ankara ekibi, ilk çeyreği 17-15 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin başında kaybedilen toplarla geri düşen Türk Telekom çabuk toparladı. Nick Johnson ve Muhammed Baygül ile boyalı bölgede etkili olan Türk Telekom, 8-0'lık seri yakalayarak mücadelede yeniden öne geçti. Son topları etkili kullanan ev sahibi ekip devreye 35-31 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe önce Sam Dekker'ın üçlüğü ile başlayan, ardından Kylie Wiltjer ve Muhammed Baygül ile devam eden 9-0'lık bir seri yakalayan Türk Telekom, skoru 26. dakikada 48-42'ye getirdi. Son bölümde iyi oyununu sürdüren Türk Telekom, final çeyreğine 54-49'luk bir avantajla girdi.

Son bölümde Türk Telekom'un ABD'li skoreri Nick Johnson'un gayretiyle sonuca uzanan Telekom, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı. Nick Johnson ise 18 sayı, 8 ribaund ve 13 asist ile 29 verimlilik puanının sahibi oldu ve maça damga vurdu. Bu sonuçla FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligindeki 3. galibiyetini alan Türk Telekom, G grubundaki liderliğini sürdürdü.

Salon: Beaublanc

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 13, Wiltjer 16, Dekker 14, Eric 12, Nick Johnson 18, Samet Geyik 2,

Limoges: Mbala 4, Ginyard 12, Beyhurst 2, Invernizzi 6, Paumier 2, Lang 14, Scrubb 18, Smith 12

1. Periyot: 15-17

Devre: 35-31

3. Periyot: 49-54

(İHA)

Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligin'de liderliğini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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