Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fibere yatırımlarına çevrildi.
25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fibere yatırımlarına çevrildi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Dunya.com