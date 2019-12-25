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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapısı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fibere yatırımlarına çevrildi.

25.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:44
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Türkiye'de 7.5 milyon km fiber altyapısı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fiber hat yatırımları konusunda engel çıkaranlar karşısında beni bulur" sözleriyle gözler yine fibere yatırımlarına çevrildi. 'su , konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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