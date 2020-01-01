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Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.

01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:42
Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi

Üst Yöneticisi , Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.

Kaynak: Dunya.com

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