Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.
01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:42
Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, Erzurum-Pasinler kara yolunda, zorlu kış şartlarında fiber altyapı çalışmaları sürdüren Türk Telekom ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıla çalışanlarla birlikte girdi.
Kaynak: Dunya.com