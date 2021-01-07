Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
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Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

07.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:36

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde, altyapı çalışması nedeniyle belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.

Türk Telekom, 6 ilde bazı noktalara internet hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. İlk kesinti bugün itibariyle başlıyor.

İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Önümüzdeki 2 gün boyunca sürecek internet kesintileri konusunda vatandaşları uyaran Türk Telekom kesintiyle ilgili bir açıklama da yaptı.

"KISA SÜRELİ HİZMET KESİNTİLERİ YAŞANACAK"

Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

İşte kesinti yapılacak iller ve saatleri;

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

  • İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
  • Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
  • Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
  • Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
  • Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
  • Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
  • İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
  • Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
Haber Yorumları (2)
ASABİ: herşey çok güzel olacak demişlerdi herşey ters gitmeye başladı
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MECZUP: özelleştirilen türk telekom haririler tarafından arazileri malları talan edildi alt yapıya yatırım yapılmadı sonunda haririler telekomu borçlarıyla bırakıp kaçtılar ama allah bazılarına bu öte tarafa kalmadan bu dünyada ceza veriyor tabii anlayana
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