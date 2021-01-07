Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde, altyapı çalışması nedeniyle belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.
Türk Telekom, 6 ilde bazı noktalara internet hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. İlk kesinti bugün itibariyle başlıyor.
İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK
Önümüzdeki 2 gün boyunca sürecek internet kesintileri konusunda vatandaşları uyaran Türk Telekom kesintiyle ilgili bir açıklama da yaptı.
"KISA SÜRELİ HİZMET KESİNTİLERİ YAŞANACAK"
Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."
İşte kesinti yapılacak iller ve saatleri;
Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:
- İstanbul, Ümraniye - 8 Ocak 00:01:00-8 Ocak 06:00:00
- Bitlis, Mutki - 7 Ocak 15:00:00-7 Ocak 17:00:00
- Hatay, Antakya - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 05:00:00
- Hatay, Hassa - 8 Ocak 00:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Antalya, Akseki - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 08:00:00
- Adıyaman, Merkez - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
- İstanbul, Beykoz - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00
- Trabzon, Ortahisar - 8 Ocak 02:00:00-8 Ocak 06:00:00