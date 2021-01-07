Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuru ile vatandaşlara internet kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde, altyapı çalışması nedeniyle belirli bölgelerde ve saatlerde internet kesintisi yaşanacak.

Türk Telekom, 6 ilde bazı noktalara internet hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. İlk kesinti bugün itibariyle başlıyor.

İKİ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Önümüzdeki 2 gün boyunca sürecek internet kesintileri konusunda vatandaşları uyaran Türk Telekom kesintiyle ilgili bir açıklama da yaptı.

"KISA SÜRELİ HİZMET KESİNTİLERİ YAŞANACAK"

Türk Telekom tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir."

İşte kesinti yapılacak iller ve saatleri;

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler: