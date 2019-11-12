Türk teknoloji firmalarından Singapur çıkarması

12.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:52

Dünyanın en büyük finansal teknoloji festivallerinden Singapur FinTech Festivali, 130 ülkeden katılımla gerçekleştirildi.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bilişim Vadisi ve Sistem Global'in iş birliğiyle yürütülen Singapur FinTech Festivali'ne, 130 ülkeden 500 firma ve 60 bine yakın fintek ve teknoloji profesyoneli katıldı.

Dünyanın en büyük finansal teknoloji festivallerinden olan etkinlikte ilk kez bir Türk Pavilyonu kuruldu. 20'nin üzerinde ülkenin pavilyon kurduğu festivale, 12 Türk teknoloji firması katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Singapur Büyükelçisi Murat Lütem'in de katıldığı Singapur FinTech Festivali'nde konukları Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu karşıladı.

Singapur Fintech Festivali, bu yıl farklı zamanlarda yapılan Switch ve Techinnovation organizasyonlarıyla da birleştirildi.

Bu yıl ilk defa kapsamı genişleyen festival, finansal teknolojiler ve genel olarak teknoloji alanında hizmet veren firmaların fırsatlarını artıran bir festival olma özelliği kazandı.

Kaynak: AA