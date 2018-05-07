Türk Teknik Direktör Tayfun Korkut, Almanya'da Gündem Oldu

Almanya Bundesliga'da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftanın başında takımın başına Türk teknik adam Tayfun Korkut'u getirdi. Kırmızı-Beyazlılar, 44 yaşındaki çalıştırıcının gelişi ile birlikte adeta çağ atladı. Korkutla beraber 13 haftada 38 puan toplayan Panzerler, sadece ligin dibinden uzaklaşmakla kalmadı, son haftaya UEFA Avrupa Ligi iddiası ile girdi.

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edebilmek adına ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'e konuk olacak. Eğer Kırmızı-Beyazlılar, burada zoru başarıp Bavyera ekibini yenerse, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip puan kaybederse, Stuttgart, Kupa 2'nin elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Tayfun Korkut'un takıma gelmesiyle birlikte büyük çıkış yakalayan Stuttgart, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 kez yenildi.