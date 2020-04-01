Türk Prysmian Kablo Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar alındı
Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
01.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:17
Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yeni Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, net dağıtılabilir dönem karının 6 milyon 669 bin 20 TL'sinin yatırımcılara temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.
Kaynak: Dunya.com