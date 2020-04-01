Türk Prysmian Kablo Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karar alındı Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Prysmian Group'un Türkiye operasyonu Türk Prysmian Kablo Mudanya'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Yeni Yönetim Kurulu'nun belirlendiği toplantıda, net dağıtılabilir dönem karının 6 milyon 669 bin 20 TL'sinin yatırımcılara temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.