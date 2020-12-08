Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı
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Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı

08.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı

Konya'da Türk Okçuluğu Kış Turnuvası minikler kategorisi ile başladı.

Konya'da Türk Okçuluğu Kış Turnuvası minikler kategorisi ile başladı.

Müracaatları, 21-30 Kasım tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilen 'Türk Okçuluğu Kış Turnuvası' Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi'nde başladı. İlk gün 2010-2012 doğumlu minikler kategorisinde yarışmaların gerçekleştirildiği turnuva pandemi kuralları uygulanarak gerçekleştiriliyor. Sporcular karşılaşmanın gerçekleştirildiği alanda olabildiğince az tutuluyor, hijyen, mesafe ve maske kurallarından taviz verilmiyor. Yarışmacılar 6 kişilik gruplar halinde ve belirli saatlerde yarışma sahasına alınıyor. Alan sık sık dezenfekte edilerek yarışmacılar salgın tehlikesinden uzak tutulurken, ebeveynler ise alandan uzak bekleme salonunda misafir ediliyor.

"Turnuva, ata sporumuzu yeniden gündemimize taşımak için önemli bir adım oldu"

Turnuva, Çarşamba günü 2007-2009 doğumluların yarışacağı yıldızlar kategorisi ile devam edecek ve Cuma günü 2003-2009 doğumluların yarışacağı gençler kategorisindeki yarışmalarla son bulacak. Ödül töreni ise Cuma günü 16.30'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılan tüm çocuk ve gençler ile onların ailelerine teşekkür eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geleneksel ata sporu okçuluğun yaşatılması ve yeni nesillere sevdirilmesi amacını taşıyan turnuvanın pandeminin gölgesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Kimsenin şüphesi olmasın. Tüm önlemler en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Çocuklarımızı ve ailelerini salgın ihtimalinden olabildiğince uzak tutarak gerçekleştirilen turnuvanın gençlerimiz ve okçuluğumuz adına hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Müsabakaların gelecekte, ata sporumuz okçulukta dünya çapında söz sahibi olabilmek için atılmış önemli bir adım olmasını diliyorum. Turnuvada başarılı olmaktan öte sadece katılarak özgüvenlerini ortaya koyan tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi de tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı
Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı
Türk Okçuluğu Kış Turnuvası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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