Türk Öğrencilerin "Matematik Olimpiyatı" Başarısı

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen "35. Balkan Matematik Olimpiyatı"nda 4. olurken Türk öğrenciler 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla yurda döndü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da mayıs ayı başında gerçekleştirilen 35. Balkan Matematik Olimpiyatı'na 18 ülke takımı katıldı.

Yarışmada Türkiye'yi, İstanbul Lisesinden Nurullah Giray Kuru, Özel Final Anadolu Lisesinden Halil Alperen Gözeten ve Halil Özkan, Özel Antalya Final Fen Lisesinden Özgen Şafak Karakuş, Özel İzmir Fen Lisesinden Ömer Topaloğlu, Özel Florya Final Anadolu Lisesinden Mehmet Ali Yıldırım'dan oluşan takım temsil etti.

Nurullah Giray Kuru, Halil Alperen Gözeten, Özgen Şafak Karakuş ve Ömer Topaloğlu'nun gümüş madalya kazandığı yarışmada, Mehmet Ali Yıldırım bronz madalya aldı. Türkiye, yarışmada puan sıralamasına göre 4. oldu.