Türk mühendislerin geliştirdiği metaverse projesi "Metapotamians" tanıtıldı

Türk mühendislerin geliştirdiği, dünyanın önemli kripto marketlerinde listelenen BTCBAM'ın finansal çözüm iş ortağı olduğu ve Gamerpear'in iş birliği ile hayata geçirilen Metapotamians projesi, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak.

Türkiye'nin ilk metaverse projesi Metapotamians'ın tanıtımı, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, Metapotamians, "medeniyetler arası metaverse köprüsü" sloganıyla blockchain dünyasına adım attı. Medeniyetler arası bir meta köprü olma iddiasıyla hayata geçirilen proje, herkese yeni bir metaverse evreni ile tanışmayı vadediyor.

Erc-20 tabanlı bir metaverse projesi olan Metapotamians, kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT'leri alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunuyor. Ayrıca, VR çözümleri ile gelişecek proje; beraberinde alışveriş imkanı, sanat gösterileri, konserler, toplantı ve iş görüşmeleri gibi uygulamaları AR oyun deneyimi ile entegre ederek gündelik hayatı da entegre edecek.

Şu ana kadar 1,2 milyon dolar yatırım alan ve 21 kişilik bir ekibin 8 ay çalışarak hayata geçirdiği Metapotamians projesinin amacı, geçmiş değerleri geleceğe taşımak olarak belirlendi.

İlk Türk metaverse oyun projesi Metapotamians, söz konusu amaçları hayata geçirmek üzere kendi proje fikirlerini hayata geçirmek isteyenler ve oyun geliştiricilerine de kapılarını açtı.

Metaverse emlakçılık

Metapotamians projesi içerisinde yer alan evrendeki arsaların alım satımları için reel dünyada gayrimenkul sektöründe varlık gösteren emlak firmaları ile iş birliği anlaşması imzalanacak. Böylece dijital dünyada yer alan arsaların alım-satımı, kısa bir süre sonra reel dünyada emlak sektöründe söz sahibi olan firmalar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜMMİAD ile yapılan anlaşmaya göre, Metapotamians metaverse evreni, hem finansal hem de teknolojik olarak gençlere destek olacak. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilecek buluşmalarda proje ve fikirler değerlendirilerek, gerekli destekler sağlanarak Türkiye'nin metaverse alanında öncü bir ülke olmasına destek sağlanmış olacak.

Projenin tanıtımında konuşan TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı, metaversenin son zamanlarda çok fazla duyulmaya başlandığını, yıllar önce var olan bir teknolojinin ambalajlanmış halinin tekrar duyulduğunu söyledi.

Kavaklı, "Bazı teknolojiler hayatımıza girmek için belli zamana ihtiyaç duyar. Metaverse teknolojisi de onlardan bir tanesiydi. Teknolojinin hala gelişmeye başladığı dönemdeyiz." dedi.

Çok önemli markaların metaverse dünyasında var olmaya çalıştığına işaret eden Kavaklı, "Her yeni teknolojinin hayatımıza girdiği gibi bu alemden yeni aleme geçişinin yaklaşık 5-6 yıl sürmesini bekliyorum. Eskiye göre teknolojinin evrilme süresi daha kısa. O nedenle biraz daha hızlı olması umuyorum." diye konuştu.

"Oyun geliştiricilere ücretsiz alan sağlayarak kendi projelerini geliştirmelerine destek sağlayacağız"

Metapotamians Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) Buğrahan Çakır da projede NFT market, AR ve VR çözümlerinin olacağını bildirdi.

Çakır, "Sistemimiz içerisinde sağlık sektörü, sanat sektörü ve metaverse emlak sektörü bir arada bulunacağı için insanların hukuk, sağlık ve diğer alanda, normal hayatta yaşadıklarını metaverseye taşıyarak kazanç sağlayabilecekleri bir alan hedeflemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kullandıkları teknolojinin Erc-20 olduğunu bildiren Çakır, "Projemizin ismini neden Metapotamians olduğu aslında çok önemli. Mezopotamya ve metaverse birleşimi olarak bakıyoruz biz bu olaya. İlk medeniyetlerin kurulduğu yerden, Mezopotamya'dan yola çıkarak ilerlemeye çalışıyoruz." dedi.

Oyun geliştiricilere ücretsiz alan sağlayarak kendi projelerini geliştirmelerine destek sağlayacaklarını kaydeden Çakır, buradan gelen fonlarla hem startuplara hem oyun geliştiricilere ve kendi teknolojilerini geliştirmeye destek sağlayacaklarını söyledi.

"Sanal dünyayla gerçek dünyanın entegre olduğu bir yapıyı görüyor olacaksınız"

BTCBAM Mali İşler Direktörü (CFO) Serkan Yorulmaz ise metaverse evrenine son dönemde çok ciddi ilgi olduğunu, bunun Türk girişimcileri çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Metapotamians projesinde bundan sonra yapılacaklar ve yol haritasında atılacak adımların çok değerli olduğunu belirten Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Metaverse, esasasında insanlara sanal dünya gibi geliyor. Ama gelecekte sanal dünyayla gerçek dünyanın entegre olduğu bir yapıyı görüyor olacaksınız. Metapotamians projesinin de öncelikli hedefi, bu aradaki bağı kurabilmek ve bunu olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek. Özellikle genç girişimciler ve genç oyun yazarları, NFT yaratıcılarına bu projenin içerisinde geliştirebilecekleri alanları insanların beğenisine sunabilecekleri bir fırsat sunabilmek önemli."

Yorulmaz, Türkiye'de gençlerin teknolojiyle çok ilgili olduğunu ifade ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın da çok ciddi değer verdiğinin farkındayız. Dolayısıyla bizim ikinci hedefimiz de gençlerin bu proje içerisinde bütün girişimlerini, teknolojilerini hayata geçirebilecekleri fırsatları sunmaya çalışmak." dedi.