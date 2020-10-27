Türk Lirası rekor düşük seviyesinde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Lirası rekor düşük seviyesinde

27.10.2020 19:24 | Son Güncelleme: 27.10.2020 19:29
Türk Lirası rekor düşük seviyesinde

Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı bugün de sürdü.

Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı bugün de sürdü. TL, dolar karşısında yüzde 1 daha değer kaybederek rekor düşük seviyeye geriledi.Türkiye'de Merkez Bankası'nın geçen hafta piyasa beklentilerinin aksine faiz seviyesini sabit tutması, Fransa ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşanan gerginlikler gibi diplomatik gerginlikler sonrası pazartesi günü haftaya değer kaybı ile başlayan TL'de bugün de değer kaybı devam etti.

Dolar/TL kuru bir kez daha rekor kırarak 8,16'ya yükselirken, Euro/TL kuru da 9,61'i geçerek rekor tazeledi.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu sene yüzde 36'ya ulaştı. Commerzbank analisti Esther Reichelt, "Merkez Bankası'nın, fiyat ve kur istikrarını sağlamaya yönelik önlem almaya istekli olmadığını açıkça kabul etmesi zor olurdu" diyerek Merkez Bankası'nın kararının kurlardaki yükseliş üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye darboğaza sürükleniyor"

Ekonomist Uğur Gürses ise DW'ye açıklamasında Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumu "Kredi büyümesiyle krizlerin çözüleceğini zanneden hükümet, işsizliğe ve iş kaybına karşı hane halkına geniş çaplı finansal destek sağlayamadı. Faizler düşük tutuldu hep, döviz kuru patladı" sözleriyle özetledi. Gürses, "Erdoğan'ın ABD'ye yaptırım çağrısı ve Türk halkından Fransız mallarını boykot etmelerini istediği gün dolar 10 kuruş arttı. Türkiye siyasette ve ekonomide darboğaza sürükleniyor" yorumu yaptı.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık dokuz haftadır devam ediyor. Bu, 1999 yılındaki kur kayıplarından bu yana en uzun süre.

Reuters,dpa,DW/BÖ,GA

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Akıncı Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Yücel İldiz Eddie Newton Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Fransa Yangın Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Lirası rekor düşük seviyesinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 19:37:59. #1.15#
title