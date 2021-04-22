Türk kulüplerini küçümseyen Real Madrid Başkanı Perez, bir anda 'U dönüşü' yaptı

Avrupa Süper Ligi'nin dağılmasının ardından R.Madrid Başkanı Perez, "Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti. Süper Lig projesi ölmedi, sadece askıya aldık. Diyelim Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur, para büyük maçlardan geliyor" dedi. Bunun ardından Perez, "Kimseyi dışarıda bırakmadan en üst düzey maç olmalı, Türkler mi gelmek istiyor, gelsinler!" diyerek kısa sürede fikir değiştirdi.

Futbol dünyasının son günlerde en çok eleştirdiği isim olan Real Madrid ve hayata geçirilmeyen Avrupa Süper Ligi'nin Başkanı Florentino Perez, oluşumun kurulamamasıyla ilgili peş peşe açıklamalar yaptı, üzüntüsünü belli etti. Ama bu açıklamalarında küçük takımlardan örnek vermek isterken Türkiye kulüplerinden yola çıktı, sonrasında ekonomik boyutu düşününce geri adım attı.

İşte Perez'in iki farklı açıklaması:

"KÜFÜRLER VE TEHDİTLER ALIYORUM"

"Üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum. 3 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Şampiyonlar Ligi formatının artık modası geçti. "Hayatımda böylesine organize şekilde saldırı görmedim. Tehditler, küfürler...

"İNGİLİZLER KORKTU"

6 İngiliz kulübü içinde ilgisi daha düşük olan biri vardı, o da diğerlerini etkilemeye başladı. Korku vardı. 6 İngiliz'den biri tam olarak ikna olmuş değildi.

"HEPİNİZE YALAN SÖYLEDİLER"

Hepinize yalan söylediler. Yerel liglerin sona ereceği, futbolun doğasının bozulacağı, futbolu öldüreceğimiz söylendi. Bunlar doğru değil. Bu yalanları yayanların kaybetmek istemedikleri ayrıcalıkları var.

"ÖNEMLİ OLAN BÜYÜKLERİN OYNAMASI"

Bu proje işe yaramadıysa, bir başkası yarayacak. Unutmayın, 12 kulüp bağlayıcı bir sözleşme imzaladı. Juventus ve Milan ayrılmadı, Barcelona düşünüyor. Belki biraz değiştirebiliriz. İngiltere ve İspanya'dan en büyük 4 takım girer. Önemli olan büyüklerin oynaması, böylece çocuklar bu maçları izleyecek.

"KÜÇÜK TAKIMLAR PARA GETİRMEZ"

"Süper Lig projesi ölmedi, hayatta. Sadece askıya aldık. Her şeye açığız ama örneğin küçük bir ligden, diyelim ki Türkiye'den bir takım girmek isterse problem olur. Çünkü para büyük maçlardan, büyük rekabetlerden geliyor."

"TÜRKLER DE GELSİN"

Küçük takımların para getirmediğini belirtmek isterken Türk kulüplerinden yola çıkan Peres, "Türk takımları gelmek mi istiyor, gelsinler! Kimseyi dışarda bırakmadan en üst düzey maçlar olmalı" diye konuşarak, sadece Türk futbolseverlerin değil tüm futbol hayranlarının tepkisini çekti.