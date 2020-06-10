HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Türk-İş'ten milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı resti: Ölürüm de vermem

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay bir kısmının fona aktarılması düşünülen kıdem tazminatı ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Atalay, "İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem" dedi.

10.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:53

Hükümet çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının bir kısmının fona aktarılması üzerinde çalışıyor. Türk-İş Başkanı Atalay ise düzenlemeye tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı tarafından Türk-İş, Hak-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) haber verilerek kıdem için görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinin de görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Sözcü'nün sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem" dedi.

"10 GÜNDÜR KIDEM FİLMİ ÇEVRİLİYOR"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "10 gündür kapalı devre kıdem filmi çevriliyor. Nihayetinde aradılar, görüşümüzü istediler. 'Biz kıdem tazminatından memnunuz, fon diye bir şey istemiyoruz' diye cevap gönderdim. Ben şahsen milyonlarca çalışanın geleceğini ilgilendiren bu konunun direkt Cumhurbaşkanı ile görüşülmesi taraftarıyım" dedi.

Ergün Atalay, kıdemle ilgili 3 şartları olduğunu da belirtirken, şartlarını şöyle açıkladı:

"Birinci şartımız kıdemle ilgili bugüne kadar kazanılmış tüm haklarımız korunmalı. Bu hak hem bugün çalışanlar, hem de gelecekte çalışacak çocuklarımız, torunlarımız için geçerlidir. Buradan zerre taviz beklenmesin. İkincisi bir yıla 1 ay, yani 30 gün şartından geri adım atmayız. Üçüncüsü kıdemin oran olarak yüzde 8.33'ten aşağı düşürülmesini kabul edemeyiz. Bu 3 şart yerine getirilmezse biz masada olamayız. Masada olan da o masanın altında kalır. İşçinin kıdemine zarar verecek bir teklifi ben ölsem de kabul etmem. Tek başıma kalsam da kabul etmem. Başkan kardeşlerim de, işçi kardeşlerim de kabul etmez. Eğer gerçekten iyi niyetli olarak kıdemi alamayanların kıdem almalarını sağlayacak bir çalışma yapmak istiyorlarsa, 3 şartı yerine getirmek kaydıyla oturur konuşuruz."

TİSK VE TOBB DA KARŞI

Hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine işverenin temsilcisi konumundaki TİSK ve TOBB da kesin olarak karşı çıkıyor. İşveren kesiminin bu görüşlerini hükümete ilettiği öğrenildi. Hükümete yakınlığıyla bilinen Hak-İş'in ise kıdem konusunda yüzde 50-50 noktasında olduğu, kazanılmış hakların korunması kaydıyla fona sıcak bakıldığı ifade ediliyor.

KIDEM TAZMİNATI İÇİN 2 FORMÜL DÜŞÜNÜLÜYOR

Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken yeni kıdem tazminatı çalışmasına göre; üzerinde çalışılan iki formülün birincisinde çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor. Diğer bir formüle göre ise işçilerden yüzde 6'lık prim kesintisi yapılacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor.

Türk-İş'ten milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı resti: Ölürüm de vermem

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı Ekonomi
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Ekonomi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti Ekonomi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Ekonomi
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı...
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ekonomi
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti Ekonomi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan, yerli solunum cihazlarının üretimi için 31 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 971 bine geriledi
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Euroclear Bank'la yapılan iş birliği sayesinde yabancıların DİBS'lere yatırımı kolaylaşacak
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Leyla Güven Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Tahir Karapınar Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Türk-İş'ten milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı resti: Ölürüm de vermem - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 21:53:47. #1.15#
title