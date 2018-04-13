Türk İş Adamlarından Etiyopya Çıkarması

ADDİS Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) heyeti, iş fırsatları ve ortak yatırım imkanlarını araştırmak için Etiyopya'da temaslarda bulundu.

İnşaattan tekstile, gıdadan telekomünikasyona farklı iş kollarından 21 iş adamının oluşturduğu heyet, Etiyopya Yatırım Komisyonu ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektör Birlikleri'ni (ECCSA) ziyaret ederek, ülke mevzuatı ve yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.

Heyet, ülkedeki meslektaşlarıyla baş başa görüşmeler de gerçekleştirerek fikir teatisinde bulundu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyetin çok yararlı ve verimli temaslarda bulunduğunu belirtti.

Etiyopya'nın Türkiye'nin öncelik verdiği ülkelerden biri olduğunu ifade den Ulusoy, "Türkiye olarak Afrika'daki yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. Etiyopya, 2.5 milyar dolarla bizim Afrika'da en çok yatırımımız olan ülke." diye konuştu.

Ulusoy, İGİAD üyelerinin, klasik iş adamlarının dışında iş ahlakına da önem veren bir grup olduğunu kaydederek, "Türkiye'yi ve Türk iş dünyasını burada çok güzel bir şekilde temsil edebileceklerini düşünüyorum." dedi.

"Olumlu bir intiba edindik"

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan da ülkede teveccüh ve ilgiyle karşılanmalarının çok memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, tarihi bağlar sebebiyle Etiyopya'ya ayrıca önem verdiklerini söyledi. Etiyopya'nın Afrika'nın gelişen bir pazarı olduğunu söyleyen Karahan, temaslarında olumlu bir intiba edindiklerini belirtti.

Karahan, "Etiyopya belli riskleri taşısa da yatırım olanağının olduğu bir noktada. Rakamlar da bunu işaret ediyor." diye konuştu.

"İGİAD sadece iş yapmak için gelmeyecek"

İGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise İGİAD'ın Etiyopya'ya geldiği zaman sadece iş yapmak için gelmeyeceğini aynı zamanda ahlaki ilkeleri gözeteceğini söyledi.

Erdoğmuş, "Sahip olduğu ilkeler İGİAD'a diyor ki; siz sadece para kazanmakla mesul değilsiniz, girişim yaparken insani ve İslami olanı da dikkate almanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda emek sömürüsü olduğunu hatırlatan Erdoğmuş, İGİAD'ın verimliliği ve üretkenliği de hesaba katarak daha insani çalışma ve yaşam koşulları ortaya koymak istediğini dile getirdi.