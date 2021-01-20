Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi
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Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi

20.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:46

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, bünyesinde turizm de dahil olmak üzere 9 farklı sektörde şirket barındıran Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Selim Yükselir'i 'turizm alanında özel elçi' ilan etti. Daha önce UNWTO tarafından özel elçi ilan edilenler arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de bulunuyor.

Turizm sektörüne potansiyel katkı verecek kişilere verilen Turizm Özel Elçisi unvanının yeni sahibi Türk İşadamı Yavuz Yükselir oldu. Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütü'nün 113'üncü genel kurul toplantısının ardından düzenlenen törende Yükselir'e 'Turizm Özel Elçisi' unvanı, UNWTO Genel Sekreter Zurab Pololikashvili tarafından verildi. Daha önce Turizm Özel Elçisi ilan edilenler arasında Lionel Messi, Giorgio Armani ve Antonio Banderas gibi isimler bulunuyor.

"DÜNYADA İLK DEFA HEM TÜRK HEM DE MÜSLÜMAN BİRİ TURİZM ÖZEL ELÇİSİ OLDU"

Aldığı plaket hakkında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Yükselir, "Bizim için çok gurur verici bir unvan. Global arenada ülkemizi temsil edebileceğimiz platformlardan biri olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nde bu şekilde yer almak ve Türkiye'nin lobi faaliyetini yapma imkanı elde etmek beni çok mutlu etti. Türkiye'den gelen bir işadamı olarak orada Türk Medeniyeti'nin farklılığını ve önemini tüm dünyaya anlatmak için şimdiden çok heyecanlıyım" dedi.

Yükselir, "Dünyada ilk defa hem Türk hem de Müslüman olan biri Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün özel elçisi oldu. Global katkı sağlamayı düşünen bir kurum için önemli bir adım olduğuna inanıyorum Bu özel elçiliğin tarafıma uygun görülmesi ülkem ve benim adıma çok önemli. Müslüman ve Türk bir işadamı olarak yaptığımız gurur verici çalışmaların global anlamda geç de olsa takdir edilmesi, artık Türkiye'nin değerlerine ve insanlarına farkındalığı daha da artıracak. Bu topraklardan çıkan başarılar artık global anlamda daha çok ses getirecek" ifadesini kullandı.

Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi

"SEKTÖRDEKİ DÖNÜŞÜM İÇİN TECRÜBELERİMİZİ DÜNYA İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Koronavirüs salgını yüzünden ağır darbe alan turizm sektörünün farklı bakış açıları ile yeniden yapılanmaya çalıştığını, bir Türk işadamı olarak kendilerinin sahip olduğu kriz yönetimi tecrübesini Dünya Turizm Örgütü ile birlikte global anlamda tüm turizm sektörünü eğitecek projelere başlayacaklarını belirten Yükselir, dijitalleşmenin önemine de ayrıca vurgu yaptı.

Yükselir, "Turizm sektöründeki projelerimiz UNWTO'nun da dikkatini çekti. Artık günümüzde bir turizm projesi yalnızca bina, tesis ya da çalışan değil veri toplayan ve bu veriyi işleyen, akıllı sistemlerle donatılmış ve kişiye özgü turizm konsepti yaratabilecek esneklikte ve kriz senaryoları dahil olmak üzere alternatif senaryoları hazırlanmış bir projeksiyon demek turizm. UNWTO ile birlikte sektördeki dönüşüm için tecrübelerimizi tüm dünya ile paylaşacağız" şeklinde konuştu.

2018 yılından bu yana UNWTO'nun Genel Sekreterliği'ni yapan Gürcü Zurab Pololikashvili, tören öncesi yapılan genel kurul toplantısında 8'e karşılık 25 ülkenin oyuyla bu göreve tekrar seçildi.

Türk iş adamı Yavuz Selim Yükselir BM Dünya Turizm Örgütü Elçiliği'ne seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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