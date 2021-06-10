Türk Hava Yolları, milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı
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Türk Hava Yolları, milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı

Türk Hava Yolları, milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Bahar Toksoy Guidetti'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki milli voleybolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahar Toksoy Guidetti, "Öncelikle Türk voleyboluna çokça katkıda bulunmuş, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış değerli bir takımda yer alacağım için çok mutluyum. Yaklaşık 17 senelik profesyonel voleybol deneyimim var. Kariyerimde, ülkemizi olimpiyatlarda temsil etme ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme şanslarına sahip oldum. Bu doğrultuda gerek sahada, gerek saha dışında edindiğim tecrübeleri takımla paylaşabileceğim için de çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli voleybolcu, son olarak Fenerbahçe Opet forması giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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