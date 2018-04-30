Türk Girişimcinin Keşfettiği Sprey Kına Avrupa'ya İhraç Edilmeye Başlandı

Kınayı sprey dövme boyası haline getiren yerli girişimci Mustafa Kemal Yalçınkaya, "Ürün piyasaya çıkar çıkmaz hem Türkiye'deki dövmeci ve kına satıcılarından hem de yurt dışındaki satın almacılardan büyük talep aldık" dedi.

Geliştirdiği özel formülle kınayı sprey dövme boyası haline getiren yerli girişimci Mustafa Kemal Yalçınkaya, One Spray Tattoo markasıyla yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. 2 bin farklı dövme şablonu ve sprey dövme modelleriyle Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Yalçınkaya, "Yerli ve milli değerimiz olan kına dövme kültürüne katkı sağlamak istedik. Ürün piyasaya çıkar çıkmaz hem Türkiye'deki dövmeci ve kına satıcılarından hem de yurt dışındaki satın almacılardan büyük talep aldık. Helal sertifikalı ve FDA sağlık sertifikalı 1 hafta kalıcı geçici sprey dövmelerimiz Almanya'ya ihraç edilmeye başlandı. Özellikle Araplar 'henna' adını verdikleri kına dövmeye büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye'de ilk defa sprey kına dövmesi üretimine başladıklarını kaydeden Yalçınkaya, özellikle düğün sezonunda ve yaz aylarında talebe yetişmekte zorlandıklarını bildirdi. Türkiye'de kadınlar arasında kına desenleriyle dövme yapmanın bir gelenek olduğunu ifade eden Yalçınkaya, "Uzun araştırmalardan sonra özle bir formülle kınayı sıvı hale getirerek sprey tüplerine doldurmayı başardık. Erkekler dövme yapmak için kadınlar da kına desenleri için ürünümüzü tercih ediyor. Kına gecelerinde poşetler içinde toz kına dağıtmak yerine bazı çiftler sprey kına setlerimizi davetlilere dağıtmaya başladı. Kendi tasarımımız olan 2 binden fazla dövme ve kına şablonumuz var. Şu anda siyah ve dark blue olmaz üzere iki farklı renkte sprey tüplerimiz var. Ürünümüz sayesinde kınanın ıslanması, vücuda yakılması ve kurumasını beklemek gibi tüm zorluklar ortadan kalkıyor. Şablonları vücuda yapıştırıp spreyi sıktıktan sonra 1 dakikada işlem tamamlanmış oluyor" diye konuştu.

Türkiye çapında bayilik ve francheise çalışmalarına başladıkları bilgisini veren One Spray Tattoo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Yalçınkaya, "Şu anda 20 bayiye ulaştık. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve sahil kesiminden büyük talep alıyoruz. Geleneksel kına ve dövme uygulamalarına yeni bir bakış açısı getirdik. Kendi işini kurmak ve geçici dövmeyi meslek olarak yapmak isteyenlere Airbrush adı verilen profesyonel ekipmanlı setler hazırladık. Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere anahtar teslimi kına dövme standı kuruyoruz. Şu anda pek çok alışveriş merkezinde ve dövmecide standlarımız faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

Kına gecelerinde sprey kına kullanılıyor

Geçici dövme alanında Türkiye'de ve dünyada marka olmak istediklerini anlatan Yalçınkaya, "Klasik dövme modellerinin yanısıra kendi özgün tasarımımız olan yerli ve milli değerlerimizi de şablon haline getirdik. Şu anda çok tercih edilen Göktürkçe ve Türk bayrağı desenlerimiz. Kalıcı dövme yaptırmaktan çekinen veya dövme sildirme zahmetine katlanmak istemeyen kişiler geçici dövme ile 1 hafta boyunca istedikleri desenleri kullanabiliyor. Sudan yağmurdan ve denizden etkilenmeyen ürünümüzü kolonya ile 5 saniyede silebilirsiniz. Cilde zarar vermeyen sertifikalı kına ve gıda boyalarından ürettiğimiz dövme spreyinin tüm dünyada geçerli FDA sağlık sertifikası olması sayesinde pek çok ülkeden ihracat talebi aldık. Katıldığımız fuarlarda ürünümüzü inceleyen pek çok uluslararası yatırımcı bize ortaklık teklif ediyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL