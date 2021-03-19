Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak
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Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak

19.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:57
Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak

Türk futbolunun dört büyük kulübü ve Bankalar Birliği bugün 9 yıllık yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. 5+2 yıl olan eski anlaşma 7+2 olarak revize edilecek. Kulüpler 2 yıl anapara ödemesi yapmayacak.

Son yıllarda katlanarak büyüyen borçlarını çevirmekte çok zorlanan dört büyük kulüp, yeniden yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı. Kulüpler ve alacaklı bankalar arasında uzun süren görüşmeler sonunda yapılandırmanın vadesi ve koşulları üzerinde kesin mutabakata varıldı.

Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak.

NİHAT ÖZDEMİR DE TOPLANTIYA KATILACAK

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer alacak.

Zirvede yeniden yapılandırmanın koşulları son kez masaya yatırılacak ve taraflar kritik konularda görüş alışverişinde bulunacak. Bankalar Birliği'nin, kulüpler ile bankaların daha önce birlikte belirledikleri planı onayladığı ve 7+2 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması için mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Bugünkü zirvede kulüpler ile bankaların yeni yapılandırmaya imza atacağı ve anlaşmanın daha sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı vurgulandı.

(Milliyet)

Haber Yorumları (8)
SABAHATTİN ŞİRVANLI: bu adamların maaşını soran yok üikeyi yönetenler yazıklar olsun size o kadar fakir fukara varken hırsızlara para aktarıyorsunuz zalimler için yaşasın cehenem.
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VATANDAS: Ben de böyle kulüp sirket ve ülke yönetirim.Vatandasa gelince avukat savci haciz, bunlara gelince baklava börek,milletin sırtındaki asalaklar,vatandasa yeter sadece gücünüz.Allah daha beter yapsin sizi.
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VATANDAS: Bu 4 buyuk buyukluk yapip borcunu odesin zamaninda odenmeyen vergi ve vergi affi bu ulkenin serefli insanlarina hakarettir. Borcunu vergisini zamaninda odeyen esnafa kufur dur vesselam
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