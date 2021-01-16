Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel tv 100'de yayınlanan ve yorumcusu olduğu "VAR Odası" programında Trabzonspor taraftarlarından özür diledi.

Bitnel, 2016 yılında oynanan ve Trabzonsporlu Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesiyle futbol tarihine geçen Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili, "Ben o müsabakada, o maçta en çok mağduriyet yaşayan ben ve ailem dedim. Ama verilen kararlardan dolayı üzülen taraftarlardan sadece onlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz Ateş Bitnel'in bu açıklamaları, Trabzonsporlu taraftarların tepkisine maruz kaldı. Pek çok kişi, o anlara dair görüntüleri paylaştı ve tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Twitter'ın gündeminde "tv100BOYKOT" etiketiyle birlikte "DenizAteşBitnel" ve "ErtemŞener" etiketleri de TT listesine girdi.