Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, 2016 yılında oynanan ve Trabzonsporlu Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesiyle futbol tarihine geçen Galatasaray-Trabzonspor maçında verdiği hatalı kararlar nedeniyle bordo mavili taraftarlardan af diledi. Bitnel'in açıklamaları sonrası bordo mavili taraftarlar, sosyal medyada eski hakeme tepki gösterdi.
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel tv 100'de yayınlanan ve yorumcusu olduğu "VAR Odası" programında Trabzonspor taraftarlarından özür diledi.
Bitnel, 2016 yılında oynanan ve Trabzonsporlu Salih Dursun'un hakeme kırmızı kart göstermesiyle futbol tarihine geçen Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili, "Ben o müsabakada, o maçta en çok mağduriyet yaşayan ben ve ailem dedim. Ama verilen kararlardan dolayı üzülen taraftarlardan sadece onlardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Deniz Ateş Bitnel'in bu açıklamaları, Trabzonsporlu taraftarların tepkisine maruz kaldı. Pek çok kişi, o anlara dair görüntüleri paylaştı ve tepkilerini dile getirdi.
Öte yandan Twitter'ın gündeminde "tv100BOYKOT" etiketiyle birlikte "DenizAteşBitnel" ve "ErtemŞener" etiketleri de TT listesine girdi.
NE OLMUŞTU?
2015-2016 sezonunun 22. haftasında oynanan ve Trabzonsporlu oyuncuların 4 kırmızı kart gördüğü Galatasaray-Trabzonspor maçın son anları ilginç bir olaya sahne olmuştu. Hakem Deniz Ateş Bitnel'in 89. dakikada verdiği penaltı kararının ardından saha karışmış Cavanda ve diğer bordo mavililer hakem Bitnel'e büyük tepkide bulunmuştu. Bu sırada Trabzonspor oyuncusu Salih Dursun hakemin elinden kırmızı kartı alarak, Deniz Ateş Bitnel'e göstermişti.
Daha sonra itirazların ardından önce Cavanda daha sonra da Salih Dursun kırmızı kartla oyundan atılmış ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçı Trabzonspor 7 kişiyle tamamlamıştı.