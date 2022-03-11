Türk futbolu için yolun sonu! Deniz Çoban'dan tüyler ürperten paylaşım

MHK'nin 13 hakemi görevden çekmesi Türk futbolunu karıştırdı. Mete Kalkavan'ın sezon sonuna kadar görev almak istediğini bildirmesinin ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev yapmayacaklarını iletti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Dün Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Kulüpler ikiye bölündü. MHK'ye destek olanlar ve olmayanlar ayrıldı. Hakem camiasından da çarpıcı açıklamalar geldi. Ahmet Çakar'ın olay paylaşımlarının ardından son olarak Deniz Çoban'dan da manidar bir mesaj geldi.

"DEPREME HAZIR OLUN"

Yayıncı kuruluşta Bülent Yıldırım ve Lale Orta ile birlikte yorum yapan Deniz Çoban, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Çoban, "Depreme hazır olun" diye futbolseverlere seslendi. Çoban'ın paylaşımı, "Türk futbolunda büyük operasyon olacak" iddialarını kuvvetlendirdi.