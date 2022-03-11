Türk futbolu için yolun sonu! Deniz Çoban'dan tüyler ürperten paylaşım - Haberler

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Türk futbolu için yolun sonu! Deniz Çoban'dan tüyler ürperten paylaşım

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Türk futbolunda 13 hakemin ipinin çekilmesinin ardından başlayan kaos katlanarak büyüyor. Yayıncı kuruluş yorumcularından eski hakem Deniz Çoban'ın, "Depreme hazır olun" paylaşımıyla yer yerinden oynadı.

MHK'nin 13 hakemi görevden çekmesi Türk futbolunu karıştırdı. Mete Kalkavan'ın sezon sonuna kadar görev almak istediğini bildirmesinin ardından Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler de bu haftaki maçlarda görev yapmayacaklarını iletti.

Türk futbolu için yolun sonu! Deniz Çoban'dan tüyler ürperten paylaşım

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Dün Kulüpler Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Kulüpler ikiye bölündü. MHK'ye destek olanlar ve olmayanlar ayrıldı. Hakem camiasından da çarpıcı açıklamalar geldi. Ahmet Çakar'ın olay paylaşımlarının ardından son olarak Deniz Çoban'dan da manidar bir mesaj geldi.

Türk futbolu için yolun sonu! Deniz Çoban'dan tüyler ürperten paylaşım

"DEPREME HAZIR OLUN"

Yayıncı kuruluşta Bülent Yıldırım ve Lale Orta ile birlikte yorum yapan Deniz Çoban, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Çoban, "Depreme hazır olun" diye futbolseverlere seslendi. Çoban'ın paylaşımı, "Türk futbolunda büyük operasyon olacak" iddialarını kuvvetlendirdi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Deniz Çoban, TFF, Mhk, Spor, Haberler

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