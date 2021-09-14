Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi - Haberler Spor
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Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Spor

Tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Türk cimnastiği, Japonya'da 18-24 Ekim'de yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmeye odaklandı.

Tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşayan Türk cimnastiği, Japonya'da 18-24 Ekim'de yapılacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda başarı elde etmeye odaklandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 10-12 Eylül'de Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 6 milli sporcunun 8 alette final heyecanı yaşadığını söyledi.

Organizasyonda, milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı dışında hem kadınlar hem de erkeklerde genç sporcularla mücadele ettiklerini anlatan Göktekin, bu sporculara uluslararası organizasyonlarda tecrübe kazandırdıklarını belirtti.

"Türk cimnastiğinin çıtası çok yükseldi"

Göktekin, genç sporcuların 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yarışmaları için hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yarışma tecrübeleri arttıkça hata yapma oranları düşecek. Özellikle 2024 Paris Olimpiyatları'nda erkeklerde takım olarak gitmek istiyoruz. Bu gençlerden 2'sinin 2024 Olimpiyatları'nda takıma girmesini hedefliyoruz. Sonrasında 2028 Olimpiyatları'nda bu gençlerden olimpiyat takımını kurmak istiyoruz. Türk cimnastiğinin çıtası çok yükseldi. Biz bundan sonra hem dünya hem de Avrupa şampiyonalarında da sürekli bu genç jenerasyondan takıma birkaç sporcuyu eklemek istiyoruz."

Japonya'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için seçme yarışları düzenleyeceklerini ifade eden Göktekin, şunları kaydetti:

"Şampiyonaya İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil ve genç sporcularımızdan oluşan bir takım gidecek. Organizasyon için 6 sporcu seçeceğiz. Bunun süreci başladı. Ekim ayının ikinci haftasında seçmeler yapacağız. Sporcularımız şu an kamptalar. Japonya'daki Dünya Şampiyonası'ndan iyi sonuçlarla döneceğiz. Dünya Şampiyonası'nda tüm sporcularımızdan 5 ya da 6 final beklentisi içerisindeyiz."

Göktekin, organizasyonda milli sporcuların madalya sevinci yaşayacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi

Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi

Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi

Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi
AA / Gül Meltem Temiz - Spor Haberleri
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Haber: Türk cimnastiği gözünü Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na çevirdi - Haberler Spor
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