"Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu"
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"Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu"

18.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:31

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında 17 milyon 436 bin 739 dolarlık çay ihraç etti. Belçika, Türk çayını en fazla talep eden ülke oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay satıldı.

Geçen yılki ihracat, 4 bin 2 ton çay karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 19, değerde yüzde 14 arttı.
Türkiye'nin 2020 çay ihracatında 5 milyon 598 bin 318 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye 1341 ton çay ihraç edildi.
Belçika'yı 2 milyon 469 bin 514 dolarla Almanya, 1 milyon 320 bin 533 dolarla Hollanda izledi.
Geçen yıl 2019'dan farklı olarak Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de çay satıldı.

"Ülkemiz çay ihracatında 2020'yi güzel rakamlarla geride bıraktı"DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayı ihracatının giderek arttığını söyledi.
Çay ihracatında Belçika'nın önemli bir pazar olduğunu belirten Turgut, şöyle dedi:
"Geçen yıl Belçika, Türk çayını en fazla tüketen ülke oldu. Bunun yanı sıra Kovid-19 sürecine rağmen pazar çeşitliliğimizin artması da sektör için sevindiriciydi. Ülkemiz, çay ihracatında 2020'yi güzel rakamlarla geride bıraktı ve 2021 yılından da beklentimiz yüksek. Çay ihracatında yıla çok daha güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum

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