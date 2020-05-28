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Türk çayı ihracatı ilk 4 ayda 5,2 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 5 milyon 239 bin 86 dolarlık çay ihraç edildi.

Türk çayı ihracatı ilk 4 ayda 5,2 milyon dolar kazandırdı
28.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:59

Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 5 milyon 239 bin 86 dolarlık çay ihraç edildi.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den Ocak-Nisan 2020'de 84 ülkeye 1355 ton çay satılarak 5 milyon 239 bin 86 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 1077 tonluk çay ihracatından 3 milyon 422 bin 97 dolar kazanç elde edilmişti. Böylece Türkiye'den yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı döneminde göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 53 arttı.

En fazla ihracat Belçika'ya

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 1 milyon 798 bin 864 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'ya 444 ton çay ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminde de Belçika'ya 142 ton çay satılarak 532 bin 131 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı döneminde göre miktarda yüzde 213, değerde de yüzde 238 arttı.

Bu ülkeyi 662 bin 343 dolarla Almaya ile 526 bin 266 dolarla KKTC takip etti.

"Çay ihracatı 2020'ye rekor artışla başladı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çay ihracatının 2020 yılına rekor artışla başladığını söyledi.

Ülkeden yılın 4 aylık döneminde yapılan çay ihracatının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 53 arttığını vurgulayan Turgut, "Çay ihracatımız 2020'ye çok iyi başlangıç yaptı ve ihracatta yaşanan rekor artışın yıl boyunca devam edeceğinden ümitliyiz." dedi.

Turgut, Türk çayının yurt dışı piyasalarda önemli oranda talep görmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk çayı, ÇAYKUR tarafından yurt dışı pazarlarda, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda marka bilinirliğinin artmasıyla önemli talep görmeye başladı. Ayrıca Türk çayının doğal ve naturel özelliği de tüketici kitlesi tarafından tercih edilmesine büyük katkı sağladı. Özellikle Kovid-19 salgınının dünya genelinde kontrol altına alınmasıyla piyasalarda yaşanacak hareketliliğe bağlı olarak insanların sağlıklı beslenme ve vücut direncini artırmak için doğal ürünlere yönelecek olması ile çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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