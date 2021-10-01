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Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen vefat etti

AA / Berad Büyük - Haberler | Spor
Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen vefat etti

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun duayenlerinden Nur Germen, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın eski sporcusu ve antrenörlerinden Nur Germen'in vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Germen, antrenörlük kariyerinde 1984-85 sezonunda başına geçtiği Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı 15 yıl aranın ardından şampiyonluğa taşımıştı.

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri
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