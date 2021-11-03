Türk atletizmi Avrupa Kros Şampiyonası'nda gözünü "zirveye" dikti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 12 Aralık'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda ferdi ve takım olarak şampiyonluklar beklediklerini söyledi.???????

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Turkcell Türkiye Kros Şampiyonasını tamamladıklarını belirtti.

Toplam 8 kategoride dereceye giren sporcuların milli takımda yer alacağını aktaran Çintimar, şöyle konuştu:

"Milli sporcularımız, aralıkta İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek 27. Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecekler. Avrupa Kros Şampiyonası öncesi oradaki parkura ve iklim şartlarına en yakın yer Adana'ydı. Bu yüzden Türkiye Kros Şampiyonası'nı Adana'da gerçekleştirdik. Bu organizasyon bizim için altyapı anlamında da çok önemli. Bu altyapının oluşmasında bugüne kadar emek veren bütün kulüplerimize, bütün Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize ve tabi bunun kaynağını sağlayan başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere bütün Gençlik Spor Teşkilatına da teşekkür ediyorum."

Hedef madalya

Fatih Çintimar, Avrupa Kros Şampiyonası'ndan madalyalarla yurda dönme hedeflerini anlatarak, "Sporcularımız, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Avrupa Şampiyonası'nda hedef şampiyonluk. Hem ferdi hem takım branşlarında şampiyonluklar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hem tecrübeli hem de genç sporcularla şampiyonaya katılacaklarını aktaran Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcumuz Yasemin Can son 3 yılda üst üste Avrupa'da şampiyonluk kazandı, o unvanını devam ettirmek istiyor. Yine Aras Kaya aynı şekilde Avrupa Kros Şampiyonası'nda iki kez kazandı, üçüncü kez kazanarak bir tarih yazmak istiyor. Yine yeni ekipten oluşan genç takımımız da orada kürsüye çıkmak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde. İnşallah bunu da en güzel şekilde orada sağlamış olacağız."

"Paris Olimpiyatları'nın parlayan yıldızı olacağız"

Tokyo Olimpiyatları'na 25 sporcuyla katıldıklarını anımsatan Çintimar, şunları kaydetti:

"25 sporcunun 8'i ilk 8'in içinde yer aldı ve tarihimizde ilklerin yaşandığı bir olimpiyat oldu. Gönül isterdi ki Tokyo Olimpiyatları'nı bir de madalyayla süsleyelim ama orada madalya olmadı. Paris Olimpiyatları'nda atletizmin madalyalarının olacağını söylüyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nın parlayan yıldızı olacağız diye ümit ediyoruz. Bu konseptte çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Haberi Kaydet