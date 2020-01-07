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Turizmde 119 milyar dolar hedefi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörünün dönüşüm senaryolarını ele alan "Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu", İstanbul'da tanıtıldı.

07.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:53
Turizmde 119 milyar dolar hedefi

(TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörünün senaryolarını ele alan "Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu", 'da tanıtıldı.

Kaynak: Dunya.com

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