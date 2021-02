Turizmci, aşılamada öncelik istiyor

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, turizm sezonunun beklentilerin üzerinde geçebilmesi için turizm çalışanlarına aşılamada öncelik sağlanması gerektiğini söyledi. Yorulmaz, gerekirse personele yapılacak aşının bütçesini, otelciler olarak karşılayabileceklerini belirtti.

Turizmci, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı. Pandemi sürecinde otellerinin yüzde 100'üne yakınını açarak yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Antalya'nın Kemer ilçesinde turizmciler, 2021 sezonundan umutlu. Pandemi ile geçen 2020 yılının rakamlarının geçileceği öngörülen 2021 sezonunda turizmciler personeline aşılamada öncelik sağlanmasını istiyor.

'ERKEN VE SON DAKİKA REZERVASYONLARI ÜMİT VERİYOR'2021 turizm sezonu ile ilgili değerlendirmede bulunan KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "2021 yılı ile ilgili sezon değerlendirmesi yapacak olursak, önümüzü çok görememekle beraber erken rezervasyon döneminde kıpırdanma var. Bu tabii 2020 Şubat ayına göre karşılaştırdığımızda yüzde 30'u kadar, yüzde 40'ı kadar ama 2020'de beklentiler çok büyüktü malum. Mart ayında pandemi girdi ve maalesef ondan sonra kötü bir sezon geçirdik. Ama öncesindeki fotoğrafa bakınca 2020 çok iyi bir yıl ve onun yüzde 40 civarında rezervasyon alıyoruz. Bu da son dakika rezervasyonlarıyla ümit veriyor" dedi.'DIŞ PAZARDA AŞILAMA ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ'İç pazarın hareketli olacağı değerlendirmesine bulunan Yorulmaz, "İç pazar bizim her zaman stepnemiz. Çünkü her zaman buradalar malum. Taşıma ve transfer daha kolay, araba ile yolculuk daha kolay. Uçağa binme zorunluluğu yok, daha yakın mesafelerde araba ile yolculuk etme imkanı var. Dolayısıyla iç pazarı her zaman önemsememiz gerekiyor. Avrupa pazarı ve Rus pazarına dönecek olursak, burada belirleyici konu aşı. Özellikle kendi memleketlerindeki, yurt dışındaki yapılacak aşılar belirleyici. Onun sonuçlarına göre hareketin artacağını bekliyoruz. Hareket hiç yok değil ama istediğimiz seviyelere gelebilmesi için aşı rakamlarının çoğalması gerekiyor yurt dışında" diye konuştu.'AŞILANMIŞ TURİZM PERSONELİ AKIŞI DEĞİŞTİRECEKTİR'Turizmciler olarak, aşıda kendilerine öncelik verilmesi talebinde bulunduklarını söyleyen Volkan Yorulmaz, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili gerekirse otelciler olarak biz bütçeyi kendimiz karşılayabiliriz. Yani kendi personelimizi kendimiz aşılatabiliriz. Sezon açılmadan evvel aşı konusunu çözebilirsek ve bunu bir pazarlama yöntemi olarak kullanabilirsek, 'Tüm turizm çalışanları aşılanmıştır' dediğimiz anda rezervasyon akışımızda bambaşka bir boyuta geçeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bunu hem Sağlık Bakanlığımızdan, hem Turizm Bakanlığımızdan özellikle rica ediyoruz. Turizm çalışanlarına yönelik özel bir uygulama yapalım. Bu işi nisan sonuna kadar, eğer iki dozsa nisan sonunda bitmiş şekilde organize olabilirsek, bu sezon beklentilerimizin de üstünde geçecektir diye düşünüyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN