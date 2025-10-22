Haberler

Yerli Turist Harcamaları Yüzde 13,4 Arttı


TÜİK, 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait verileri açıkladı. Yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamaları 116 milyar 933 milyon 487 bin TL'ye yükseldi. Seyahatlerin sayısı ise yüzde 13,9 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan 2'nci çeyrekte yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 2'nci çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yurt içinde ikamet eden 13 milyon 938 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,9 azalıp 17 milyon 76 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 99 milyon 214 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,8 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,4 artarak 116 milyar 933 milyon 487 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 85,2'sini 99 milyar 655 milyon 181 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 14,8'ini ise 17 milyar 278 milyon 306 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 848 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 30,1 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 25,8 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 15,7 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 3,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 7,1 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 26,2'lik artış görüldü.

'YAKINLARI ZİYARET' AMAÇLI SEYAHATLER İLK SIRADA

Seyahate çıkış amaçlarında ilk sırayı yüzde 60,3 ile 'yakınları ziyaret' amaçlı seyahatler alırken, 2'nci sırada yüzde 32,2 ile 'gezi, eğlence, tatil', 3'üncü sırada ise yüzde 3 ile 'sağlık' yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 68 milyon 739 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında 2'nci sırada 13 milyon 886 bin geceleme ile kendi evi bulunurken, otel 9 milyon 727 bin geceleme sayısı ile 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
