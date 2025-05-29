Kuşadası'nda Otel Rezervasyonları Yüzde 85 Dolulukta

Kuşadası'nda Otel Rezervasyonları Yüzde 85 Dolulukta
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Kuşadası'ndaki otel rezervasyon doluluk oranı, Kurban Bayramı tatili öncesi yüzde 85'e ulaştı. Turizmciler, misafirlere erken rezervasyon yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bayram tatiline sayılı günler kala, otel rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 85'e ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, "Yer ayırmayanlara ellerini çabuk tutmalarını öneriyorum. Çünkü boş oda bulamayabilirler" dedi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesi otellerin rezervasyonlarındaki doluluk oranı, yüzde 85'e ulaştı. Tatil için Kuşadası'na yoğun talep olması, turizmciler tarafından da sevinçle karşılandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da yaşayan yerli misafirlerin, bayram tatili için Kuşadası'nı tercih ettiği belirtildi. Kuşadası'nda 'oda kahvaltı' ve 'her şey dahil' sistemi ile çalışan otellerde, gecelik en düşük konaklama fiyatı 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Rakam, turistik tesisin sunduğu imkanlar ve sahip olduğu yıldız sayısına göre 15 bin liraya kadar çıkıyor.

'ELLERİNİ ÇABUK TUTSUNLAR'

Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edeceklere sıkıntı yaşamamaları için erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye eden Özden, " Kuşadası'ndaki otellerimizde şu an doluluk oranları yüzde 85'lerde. Bu rakamın tatil başlayana kadar yüzde 95'lere çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemize yabancı turistler de gelmeye başladığı için tatilciler eğer son dakikaya kalırlarsa oda bulmakta zorlanıp, yüksek fiyattan hizmet satın almak zorunda kalacaklar" dedi.

'BAYRAMDA KUŞADASI'NIN NÜFUSU 1,5 MİLYONU BULUR'

Kurban Bayramı tatili boyunca yazlıkçılar ve günübirlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyonu bulacağını belirten Özden, "Turizmciler olarak bu ilgi bizi gayet memnun edecek. İlçemizde yaşanan hareket esnafa da yansıyacak. Genel olarak baktığımızda 2025 yılı turizm sezonundan da umutluyuz. Mayıs ayı biraz zayıf geçmesine rağmen yüksek sezon olarak adlandırdığımız haziran, temmuz ve ağustos aylarında otellerde doluluk oranları yüksek olacak. Kuşadası herşeyiyle yaz sezonuna hazır. Herkesi kentimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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