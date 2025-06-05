Kapadokya'da Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 70'e Ulaştı

Kapadokya'da Kurban Bayramı Doluluğu Yüzde 70'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Kapadokya'daki konaklama tesislerinin doluluk oranları yüzde 70 seviyelerine yükseldi. Yerli turistler yoğun rezervasyon yaparken, bölgedeki işletmeciler son dakika rezervasyonları ile bu oranların artmasını bekliyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 seviyelerine ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli turistler rezervasyon yaptırıyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "2025 yılının ilk günleri çok yavaş geçmişti, ancak nisan ve mayıs aylarında beklediğimiz doluluklara ulaştık. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı 9 gün olur diye beklemiştik, ama 4 günde kaldı. Tabii ki de bununda Kapadokya bölgesindeki konaklama sayısını artıracağını düşünüyorum. Bölgede doluluk oranlarımız bayramda yüzde 70 civarında, son dakika rezervasyonları ile bu rakamlar biraz daha yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Kurban Bayramı masraflı bir bayram, Ramazan Bayramı ile kıyaslanamaz ama yine de doluluk oranlarımız yüksek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAPADOKYA'YA YÜKSEK BİR RAĞBET VAR'

Göreme beldesindeki turizm işletmecisi Murat Yavuz ise "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 70-75 civarındadır. Bunun son dakika rezervasyonlarla yüzde 100 doluluğa ulaşmasını hedefliyoruz. Büyük şehirlerden Kapadokya'ya her zamanki gibi yüksek rağbet var. Gelen misafirlerimiz balonda fotoğraf çektirmeyi, balonları izlemeyi ve teraslardan fotoğraf çektirmeyi çok seviyor. Kapadokya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Bunda bölgedeki turizmcilerin emeği çoktur, daha da güzel yerlere gelmesini umuyoruz. Bu noktada çalışmalarımız var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, muhalefet liderini kabul etti
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.