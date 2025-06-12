İDO, Bulgaristan'ın Burgaz Şehrine Sefer Başlattı

İSTANBUL Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan'ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bulgaristan'ın Burgaz şehrine seferler başlattığını düzenlediği lansmanla duyurdu. İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan'ın açılış konuşmasını yaptığı geceye aralarında gazetecilerinde olduğu çok sayıda davetli katıldı. Sirkeci terminalinden hareket eden özel bir gemide, gelen davetlilere geçen yıl başlattığı Yunanistan Samos, Leros seferleri ile Midilli, Rodos, Girne ve Burgaz seferleri hakkında tanıtım filmi izletildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetliler müzik eşliğinde boğaz turu yaptı.