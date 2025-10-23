Haberler

Erzurum'da Ecdada Vefa Projesi ile Tarihi Tabyalarda Temizlik Çalışması

Erzurum'da Ecdada Vefa Projesi ile Tarihi Tabyalarda Temizlik Çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, Küçük Kiremitlik Tabyası'nda öğrenci ve gönüllüler tarafından temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Tarihi yapının önemi vurgulanırken, çevresinin temizliğine dikkat çekildi.

ERZURUM Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Ecdada Vefa Projesi' kapsamında, şehrin önemli tarihi yapılarından olan Küçük Kiremitlik Tabyası'nda temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tabyanın içerisi ve çevresinden onlarca poşet çöp topladı.

Erzurum'u düşman saldırılarından korumak için yaptırılan tabyaların bakım ve temizliği için valilik tarafından 'Ecdada Vefa' projesi başlatıldı. Proje kapsamında kenti çevreleyen tabyalar kamu kurumları, özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edildi. Palandöken ilçesindeki Küçük Kiremitlik Tabyası'nın tahsis edildiği Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği, kış öncesi temizlik çalışması yaptı. Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle tabyanın içini ve çevresini çöplerden temizledi. Kızılkaya ve öğrenciler, onlarca poşet çöp topladı.

Dernek Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya'nın koordinasyonunda yapılan çalışmada, öğrenciler hem tarihi yapının temizliğine katkı sağladı hem de 93 Harbi ve Nene Hatun hakkında bilgilendirildi. Küçük Kiremitlik Tabyası'nın Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki stratejik rolünü anlatan Kızılkaya, zaman zaman duyarsız kişilerce kirletilen alanda, ecdada saygı açısından düzenli temizlik yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Kızılkaya, belediyeden de çöp konteynerlerinin düzenli boşaltılması konusunda destek istedi.

Dernek Başkanı Kızılkaya, tabyanın bulunduğu alanın sadece askeri tarih açısından değil, spor tarihi açısından da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. 1944 yılında bu tepeye Türkiye'nin ilk, dünyanın da ilklerinden biri olan kayakla atlama rampasının inşa edildiğini belirten Kızılkaya, Erzurum'un hem tarih hem spor mirasını yaşatmak adına bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman: İlk ziyaretimi Ankara'ya yapacağım

KKTC liderinden beklenen açıklama! İşte ziyaret edeceği ilk ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu: 42 gözaltı

9 ilde organize suç örgütü üyelerine şafak operasyonu! Onlarca gözaltı
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.