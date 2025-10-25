Denizli'de Cumhuriyet Kutlamalarında SOLOTÜRK Gösterisi

DENİZLİ'de Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, Pamukkale semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Denizli Valiliği koordinasyonunda ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde, Cumhuriyetin 102'nci yılı nedeniyle SOLOTÜRK gösterisi düzenlendi. Gösteri, Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkiinde yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği SOLOTÜRK'ün Pamukkale semalarında yaptığı manevralar ilgiyle izlendi. Pamukkale'ye ziyarete gelenler de cep telefonlarıyla SOLOTÜRK'ün gösterisini görüntüledi.