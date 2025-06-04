Çeşme'de Kurban Bayramı Tatili İçin Otel Doluluk Oranı Yüzde 75'e Ulaştı

KURBAN Bayramı tatili için en çok tercih edilen destinasyonlardan İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de otellerin doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, rezervasyonların sürdüğünü, doluluk oranlarının sürekli arttığını söyledi.

Çeşme'de bayram tatili hareketliliği başladı. İlçedeki otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı. Hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesinin tatilciler için avantaj sağladığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, "Doluluk oranları gün geçtikçe artıyor. Bayramda da sıcaklıkların yüksek olacağı öngörülüyor. Esnaf ve turizmciler bayram hazırlıklarını tamamladı. 50'ye yakın beach club ve otelde birçok seçenek mevcut. Rezervasyonlar sürüyor. Fiyat aralığı 2 bin 500 TL'den başlayıp 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ortalama doluluk yüzde 75 civarında ve bu oranın altına düşeceğini düşünmüyoruz. Bayram sonrası için de taleplerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Kıvanç Meriç ise bayramın turizmciler için önemli bir dönem olduğunu belirterek, "Bayramın yaz ayına denk gelmesi ve temmuz-ağustos dönemindeki yüksek fiyatlara kıyasla daha ulaşılabilir olması vatandaşlara avantaj sağlıyor. Şu an İzmir genelinde otel dolulukları yüzde 90'lara ulaştı. İzmir'de konaklayıp sahil bölgelerine geçen turistler için hazırlanan paketlerin talep gördüğünü gözlemliyoruz. İzmir turizmde marka şehirlerden biri" diye konuştu.