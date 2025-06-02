AJet, Uçuş Ağına 3 Yeni Destinasyon Ekliyor

AJet, Uçuş Ağına 3 Yeni Destinasyon Ekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AJet, Avrupa, Azerbaycan ve Mısır’da yeni uçuş hatları açarak yurt dışındaki destinasyon sayısını artırıyor. 2025'in ilk yarısında toplamda 8 yeni dış hat ekleyecek.

AJET, Avrupa, Azerbaycan ve Mısır'da 3 yeni noktaya uçuş başlatarak uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Havayolu şirketinin uçuş başlatacağı yeni uçuş noktaları arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer alıyor. Yeni hat açılışları ile 2025'in ilk yarısında 4 ülkede 8 yeni dış hattı uçuş ağına ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak. İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da Kahire'ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire'ye ilk sefer, 1 Haziran'da yapıldı.

Yeni hat ile AJet, Ankara'dan Kahire'ye direkt uçuş yapan tek hava yolu oldu. AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak. Avrupa'da destinasyon sayısını artıran AJet'in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu.

2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak. İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Galatasaray'da kaleye yeni aday

Galatasaray'da kaleye yeni aday
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.