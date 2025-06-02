AJet, Uçuş Ağına 3 Yeni Destinasyon Ekliyor

AJET, Avrupa, Azerbaycan ve Mısır'da 3 yeni noktaya uçuş başlatarak uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Havayolu şirketinin uçuş başlatacağı yeni uçuş noktaları arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer alıyor. Yeni hat açılışları ile 2025'in ilk yarısında 4 ülkede 8 yeni dış hattı uçuş ağına ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak. İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara'dan da Kahire'ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire'ye ilk sefer, 1 Haziran'da yapıldı.

Yeni hat ile AJet, Ankara'dan Kahire'ye direkt uçuş yapan tek hava yolu oldu. AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kahire Uluslararası Havalimanı'na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak. Avrupa'da destinasyon sayısını artıran AJet'in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu.

2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak. İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.