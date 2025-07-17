Adana'nın Lavanta Tarlaları Turizm Cenneti Oluyor

Adana'nın Lavanta Tarlaları Turizm Cenneti Oluyor
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Adana'nın Feke ilçesindeki lavanta tarlaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek, bölgeyi turizm merkezi haline getirdi. Artan lavanta ekimi ve düzenlenen etkinliklerle bölge, fotoğraf tutkunları için gözde bir mekan oldu.

ADANA'nın Feke ilçesindeki kırsal mahalleler, güzel kokusu ve görüntüsüyle ilgi gören lavanta tarlalarının genişlemesi sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin turizm merkezi oldu.

İlçe kırsalındaki Tapan yöresi olarak bilinen 9 mahallede ilk kez 5 yıl önce kullanılmayan arazilere devlet desteğiyle lavanta ekimi yapıldı. Hasat edilen lavantaların işlenmesiyle elde edilen yağ, sabun, kolonya ve mum gibi ürünler, bölge halkına gelir kapısı oldu. Arıcılar da bölgeye ilgi göstererek lavanta balı üretmeye başladı. Ekonomik katkıları nedeniyle lavantanın ekim alanları arttı. Yaz dönemleri bölge mor renk cümbüşüne büründü. Yerli ve yabancı turistlerin güzel manzara ve eşsiz lavanta kokusuna ilgi göstermesiyle de bölge adeta turizm merkezine dönüştü. Yöre halkı tarlalara işletmeler kurup, ziyaretçilerine fotoğraf çekim alanları sundu. Ziyaretçiler, lavantaların büyüleyici kokusu eşliğinde keyifli vakit geçirirken, bölgenin tanıtımına da önemli katkı sağladı. Özellikle gün batımında oluşan manzara, fotoğraf tutkunlarının da gözdesi oldu.

'ÇILIK İÇİN ÇOK GÜZEL BİR YER'

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bedir, bölgeye Kayseri'den geldiğini belirterek, "Buraya daha önce de gelmiştim, değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ettiğim için yine geldim. Adana'nın bu bölgenin farkında olmasından çok memnunum. Burası fotoğrafçılık için çok güzel bir yer. Gün batımı ışığıyla lavantaların mor güzelliği ortaya kartpostallık işler çıkarıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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